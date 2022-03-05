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Во время традиционной праздничной встречи они провели с детьми занятие по дорожной безопасности.

По доброй традиции сотрудники региональной Госавтоинспекции в преддверии праздничных дней встречаются с воспитанниками подшефного детского дома.

Посетив в канун первого весеннего праздника липецкий Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей имени Эдуарда Белана, дорожные полицейские вручили его воспитанницам подарки. Они пожелали девочкам успешной учебы, исполнения заветных желаний, удачи во всех добрых делах.

Кроме того, гости напомнили своим подшефным о необходимости строгого соблюдения правил дорожной безопасности, в ходе профилактического занятия повторили с ними основы законопослушного поведения на пешеходных переходах и проезжей части дорог.

В завершение встречи девочки пообещали продолжить изучение Правила дорожного движения, заботиться о своей безопасности на дорогах.