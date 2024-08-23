В День Государственного флага в Главном управлении МЧС России по Липецкой области прошло торжественное событие – принятие Присяги.

25 человек начали свою службу в чрезвычайном ведомстве. Ещё вчера они были курсантами, а теперь это спасатели, пожарные, связисты. Перед строем они зачитали текст Присяги и расписались в бланках. С напутственными словами к новобранцам обратились руководители регионального управления и ветераны службы. Отметим, что в рядах новых сотрудников МЧС не только молодые парни, но и девушки.

«Всегда хотела работать в госструктурах и помогать людям, быть полезной для нашего города, для государства. Мечта свершилась. Я отучилась и теперь в погонах, как и хотела», – рассказала радиотелефонист Анна Тульская.

«У нас большие инвестиции в пожарную охрану, благодаря чему у спасателей имеется хорошая материальная база. Мы добились того, что леса в регионе не горят, а пожарные всегда вовремя прибывают на место чрезвычайного происшествия. Обязательно будем продолжать работу в этом направлении, чтобы достичь лучших результатов в деле спасения людей и природы», – отмечает Игорь Артамонов.