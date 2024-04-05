Обучение методологии сервис-дизайна прошло для сотрудников Региональной экспертной группы Липецкой области. Для обучения выбрали три темы: «Возможность получения льготных технических средств реабилитации без статуса «Паллиативный больной», «Путь социального предпринимателя», «Включение ребенка с ОВЗ в систему общего образования».

На протяжении двух дней региональная экспертная группа Липецкой области национальной социальной инициативы Агентства стратегических инициатив обучались методологии сервис — дизайна. Липчане узнали о понятии сервис-дизайна, его механизмах и ключевых особенностях. Так, главное в сервис-дизайне – человекоцентричный подход в работе региональных учреждений, способность взглянуть на проблему со стороны человека и предложить нестандартные решения различных вопросов. Именно запросы и потребности человека должны влиять на разработку и принятие решений.

«Задача органов государственной власти – повышение качества обслуживания и, как следствие, удовлетворенность жителей Липецкой области их работой. Практики, доказавшие в этом отношении свою эффективность, необходимо тиражировать», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В работу были включены не только эксперты региональной экспертной группы, но и приглашенные участники из предпринимательских сообществ, управления здравоохранения липецкой области, сотрудники детских образовательных учреждений. Каждая группа разработала не менее 10 решений для выявленных проблем. Например, для того, чтобы родитель ребёнка с ОВЗ мог быстрее определиться с выбором образовательного учреждения, необходима нативная реклама в интернете и создание рейтинга образовательных учреждений с отзывами. Чтобы поднять статус социального предпринимателя, необходимо провести информационную компанию и закрепить куратора.