Около 4,5 тыс. проверок соблюдения законодательства в сфере оборота оружия провели сотрудники Росгвардии в Липецкой области за 9 месяцев 2023 года. На территории региона подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии обеспечивают контроль более чем 22 тыс. владельцев гражданского оружия, в пользовании которых находится около 36 тыс. единиц. Из них около 3 тыс. – охотничье нарезное, еще более 26 тыс. единиц –охотничье гладкоствольное.

Также в регионе зарегистрированы владельцы, имеющие в пользовании более 6 тыс. единиц оружия самообороны. Кроме того, подразделениями ЛРР осуществляется контроль 86 организаций, имеющих разрешения на хранение и использование оружия.

За нарушение правил оборота оружия к административной ответственности привлечено почти 400 граждан. Жители Липецкой области могут получить консультацию у специалистов лицензионно-разрешительной работы в сфере законодательства по обороту оружия (по телефону 8 (4742) 72-73-24) и в сфере частной охранной и детективной деятельности (по телефону 8 (4742) 72-73-29)