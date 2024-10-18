Владельцев оружия и правила его хранения в Липецкой области проверили сотрудники Росгвардии. Всего таких проверок правохранители провели более пяти тысяч. В результате к административной ответственности за различные правонарушения, связанные с оборотом оружия, привлечены более 300 владельцев, изъято более 500 единиц оружия и 1 тысячи патронов различного калибра.

В Липецкой области также организована добровольная сдача хранящегося у жителей региона оружия, в том числе, за денежное вознаграждение. Липчане сдали более 300 единиц оружия, а также более 900 патронов различного калибра. Закон Липецкой области 31.08.2009 № 297-ОЗ «О размерах денежного вознаграждения за добровольно сданное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и материалы» (редакция от 28.12.2023 г.) определяет размер выплат при добровольной сдаче оружия. Так, за спортивное и охотничье нарезное оружие выплачивается 5 тысяч рублей.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано более 22 тысяч владельцев гражданского оружия, в пользовании которых находится более 37 тысяч единиц оружия.