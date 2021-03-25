22 марта отделом по расследованию преступлений ОП № 8 СУ УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств» в отношении 25-летней сотрудницы банковской организации.

Установлено, что в сентябре прошлого года клиенткой подозреваемой стала 28-летняя липчанка, которая обратилась в банковское учреждение с целью получения кредитной услуги. Финансовый эксперт организации, оформив необходимую документацию, сообщила клиентке, что для одобрения кредита дополнительно будут оформлены услуги в виде страховки и процента за обслуживание кредита в размере 8 000 рублей. Клиентка согласилась. На руки липчанка получила 60 000 рублей. А сумму в размере 8 000 рублей сотрудница кредитной организации сняла с банковской карты клиентки и потратила на личные нужды.

Спустя некоторое время сотрудниками службы безопасности банка был установлен факт, что данный кредитный продукт, выданный клиентке не предусматривал никаких дополнительных услуг. Сотрудники службы безопасности банка обратились с заявлением в полицию.

Полицейские допросили подозреваемую, в совершении преступления бывшая сотрудница кредитного отдела призналась полностью и раскаялась.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.