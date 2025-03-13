Соцфонд оплатил пособия по временной нетрудоспособности 40 тысячам липчан с начала года

Отделение СФР по Липецкой области с начала 2025 года оплатило пособия по временной нетрудоспособности 41 780 жителям региона. На эти цели направлено 734,7 млн рублей. Первые три дня болезни оплачивает работодатель, а последующие — Отделение Социального фонда по Липецкой области. Если же гражданин оформляет листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи, то оплату производит региональное Отделение СФР с первого дня.

Благодаря электронному формату у жителей региона есть постоянный доступ к информации о своих больничных выплатах. Сведения о статусах листа нетрудоспособности и информация об оплате направляются в личные кабинеты жителей региона на портале госуслуг. При лечении в поликлинике сведения об открытии листка нетрудоспособности направляются работодателю сразу. При стационарном лечении информация о больничном поступает на работу только при его закрытии.

Как пояснили в Отделении СФР по Липецкой области, в этом году размер пособия по временной нетрудоспособности увеличился. В зависимости от уровня зарплаты его максимальный размер может достигать 5 673,97 рубля в день. Для расчета больничных берется средний заработок за два предыдущих года. Размер зависит от страхового стажа и зарплаты сотрудника и составляет от 60 до 100% среднего заработка. Средства выплачиваются в течение 10 рабочих дней с момента поступления в Отделение СФР по Липецкой области необходимых сведений от работодателя. Пособие можно получить на банковский счет или через почтовое отделение.

Полный переход на электронные листки в России произошел в 2022 году. Благодаря им взаимодействие между пациентами, врачами и работодателями стало проще и быстрее. «Липчане тоже получают выплаты по нетрудоспособности автоматически без обращений и подачи каких-либо документов. Регион вообще старается в числе первых внедрять инновации, связанные с цифровизацией, в том числе предлагает свои проекты в сфере ИТ. За эту работу область не раз получала признание на федеральном уровне, а наши наработки брали на вооружение другие субъекты страны», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Цифровой формат способствовал отказу от справок о зарплате для расчета больничных выплат. С 2023 года организации могут не выдавать такой документ, а работники могут не представлять его по новому месту работы. Региональное Отделение Социального фонда получает все необходимые сведения из Федеральной налоговой службы. В результате из медицинских организаций приходят данные о закрытии больничного, из ФНС — данные о зарплате, после чего фонд может рассчитать пособие по временной нетрудоспособности, чтобы напрямую без участия работодателя перечислить денежные средства.

Если у вас остались вопросы, можно задать их по телефону горячей линии: 8-800-10-000-01, в соцсетях или клиентских службах Отделения СФР по Липецкой области.