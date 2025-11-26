Соцфонд проведёт дополнительный день приёма в Липецкой области 29 ноября

Дополнительный приемный день в клиентских службах Отделения СФР по Липецкой области пройдет 29 ноября. Для удобства липчан каждая последняя суббота месяца в клиентских службах рабочая. В этот день можно обратиться к специалистам или с помощью сотрудников оформить документы в цифровой зоне для граждан, а также получить справки, выписки о пособиях и пенсиях, подать заявление на выплаты.

29 ноября клиентские офисы в Липецке, Ельце, Грязях, Данкове и Усмани будут работать с 8:30 до 14:30. В остальных районах и округах Липецкой области — с 8:30 до 12:30. Возможна предварительная запись на сайте Отделения СФР по Липецкой области или по телефону: 8-800-100-00-01.

«Предоставление соцуслуг должно быть удобным и своевременным. Для этого службы проводят дополнительные часы и дни приема в клиентских службах, а также разрабатывают и совершенствуют цифровые сервисы, которые значительно упрощают взаимодействие жителей Липецкой области с госструктурами», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.