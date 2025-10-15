Социально-экономическое развитие муниципалитетов Липецкой области обсудили в Усмани

В Усмани состоялась стратегическая сессия «Социально-экономическое развитие муниципальных образований», объединившая представителей минэкономразвития Липецкой области, заместителей глав муниципалитетов, курирующих вопросы бизнеса, и руководителей экономических служб со всего региона. Мероприятие началось с церемонии награждения лучших муниципалитетов по итогам работы в сфере содействия развитию конкуренции. Первое место занял Усманский район, второе — Чаплыгинский район, третье — Хлевенский район.

Стратегическая сессия стала площадкой для выработки ключевых решений по развитию территорий. В рамках одного из модулей начальник отдела регуляторной политики минэкономразвития региона Валентин Фокеев разъяснил задачи в области муниципального контроля, уделив особое внимание качеству проработки муниципальных правовых актов, от которого зависит успешность региона в общероссийских оценках качества регулирования.

Представители Липецкого областного фонда поддержки МСП рассказали о мерах поддержки предпринимателей, включая помощь местным мастерам, развитие туристических проектов и программы для участников СВО и их семей. Отдельное внимание было уделено развитию креативных индустрий и мультибрендового пространства «Артподиум».

О перспективах туризма рассказали начальник отдела развития туризма Юлия Полякова и директор Центра туризма «Липецкая земля» Евгения Мишина, подчеркнув привлекательность региона и важность повышения его узнаваемости. Завершилась программа деловой игрой «Необитаемый остров», которую провела начальник отдела стратегического планирования Анна Голованова.

«Проведение подобных сессий крайне важно для координации усилий всех уровней власти. Муниципалитеты являются основой экономического потенциала Липецкой области, и наша общая задача — создать условия для их динамичного развития, оказывая необходимую методическую и ресурсную поддержку», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.