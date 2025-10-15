Социально ориентированные НКО Липецкой области могут получить до 2,5 млн рублей на развитие детского туризма

Министерство экономического развития Липецкой области до 20 октября проводит отбор претендентов на получение субсидий для реализации проектов, направленных на развитие детского (подросткового) туризма. Важным критерием отбора является количество реализованных проектов, направленных на развитие детского (подросткового) туризма, в году, предшествующем году предоставления субсидии. Должно быть реализовано не менее двух подобных проектов.

Подать заявку можно на площадке ГИИС «Электронный бюджет» по ссылке. Подробнее о порядке и условиях здесь. Консультации по телефону: +7(4742)22-86-95. Мера поддержки реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

«Подростковый и детский туризм объединяет много составляющих – это и оздоровление, и обучение навыкам работы в команде, оказанию помощи, ориентированию на местности, и физическая активность, и образование, и краеведение, и патриотизм. Все эти составляющие очень важны для гармоничного воспитания молодого поколения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.