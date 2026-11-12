Социально значимую дорогу отремонтировали между двумя округами Липецкой области

Завершён ремонт участка дороги, соединяющей Добринский и Усманский округа. Многокилометровая трасса имеет важное значение для сельскохозяйственных муниципалитетов. Здесь расположен крупный сахарный завод, поэтому по дороге постоянно курсирует тяжёлая техника: большегрузы, тракторы, комбайны. Старое полотно сильно износилось. Новое покрытие уложено с укреплёнными обочинами.

Дорога имеет и социальное значение. На станции Хворостянка она проходит рядом с центром общей врачебной практики и пожарной станцией. В Нижней Матрёнке в непосредственной близости находятся школа и Дом культуры.

Всего в этом году в регионе ремонтируется более 230 километров региональных дорог. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

«Хорошая дорога – не только комфорт для водителя. Это когда скорая доезжает вовремя, школьный автобус не трясётся на ухабах, а до работы можно добраться без приключений. В сельских территориях это особенно важно. Для местных жителей это ежедневный маршрут и он должен быть безопасным», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.