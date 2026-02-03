Социальные и страховые выплаты в Липецкой области проиндексированы с 1 февраля

Социальные и страховые выплаты, которые получают жители региона, отделение Социального фонда России по Липецкой области проиндексировало на 5,6% с 1 февраля. Размер индексации определен Постановлением Правительства на основании данных Росстата об уровне инфляции по итогам прошлого года.

Самая большая категория выплат, проиндексированная с 1 февраля, — это ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя», а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, и ряд других. В нашем регионе получателями ежемесячных денежных выплат являются 163 тысячи федеральных льготников.

Вместе с ежемесячной денежной выплатой СФР увеличил входящий в него набор социальных услуг. По умолчанию соцпакет предоставляют в натуральной форме в виде бесплатных лекарств и медицинских изделий, путевки в санаторий или бесплатного проезда на пригородных электричках. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами. Сумма компенсации составила 1825,25 руб.

Кроме того, с 1 февраля увеличился и размер единовременного пособия при рождении ребенка, теперь оно составляет 28 450,45 руб., а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан вырос до 10 669,64 руб. Для семей, которые усыновляют ребенка-инвалида или ребенка от 8 лет, единовременное пособие равняется 217 384,58 руб. Такая же сумма полагается при усыновлении нескольких детей – братьев и сестер. На 5,6% выросли и ежемесячные выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами детства I группы. Размер выплаты составляет 11 563,20 руб.

Вместе с социальными пособиями в феврале также проиндексированы страховые выплаты, которые положены работникам, получившим травму на рабочем месте или профзаболевание. Максимальный размер единовременной выплаты по таким случаям вырастет до 163 596 руб. Максимальная сумма больничного в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием составит 503 196 руб. Предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания составит 125 789 руб. в месяц.

Отделение СФР по Липецкой области автоматически повысило все назначенные выплаты, которые подлежат индексации со следующего месяца. Липчанам не нужно никуда обращаться для этого или подавать заявление. Если остались вопросы, их можно задать по телефону горячей линии: 8(800)100-00-01 в рабочее время.

«Все меры социальной поддержки в нашем регионе и стране призваны помочь гражданам закрыть базовые расходы семьи или преодолеть непростой период. Кроме денежных выплат существуют иные способы помочь гражданам, в частности бесплатные юридические и психологические консультации, профессиональное обучение, льготное жилье, помощь в трудоустройстве и многое другое», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.