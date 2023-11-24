Депутаты областного Совета поддержали социальные инициативы губернатора Игоря Артамонова. В их числе – увеличение ежегодной выплаты на транспортные расходы жителям, получающим процедуры гемодиализа в специальных центрах. Для липчан и ельчан ее величина составит 15 тысяч рублей. Для жителей муниципальных образований, расположенных на расстоянии до 50 км до ближайшего гемодиализного центра, – 30 тысяч рублей. Для проживающих на расстоянии от 50 до 75 км включительно до ближайшего специализированного медцентра, – 35 тысяч рублей. Для проживающих еще дальше – 40 тысяч рублей. Те, кто живет на расстоянии более 50 км от гемодиализного центра, смогут выбрать бесплатную транспортировку до ближайшего места получения такой медицинской помощи. В регионе диализ получают более 400 человек в 10 гемодиализных центрах.

Еще один законопроект регламентирует механизм предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям участников специальной военной операции. К участникам СВО, которые имеют трех и более детей, теперь не будет предъявляться требование к продолжительности проживания на территории области более трех лет, а также условие совместного проживания детей с заявителем. Также с согласия граждан устанавливается возможность предоставления участков в других муниципалитетах, не в тех, в которых они проживают.

«Механизмы социальной поддержки граждан постоянно совершенствуются и дорабатываются в соответствии с текущей ситуацией, федеральными нововведениями, а также на основе просьб и обращений жителей Липецкой области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.