Инициатива губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о повышении заработной платы бюджетникам получила одобрение депутатов регионального парламента на сегодняшней сессии. С 1 января 2023 года должностные оклады педагогических работников, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, работников культуры, социальных работников, воспитателей и музыкальных руководителей увеличатся на 8,7%. Такие поправки в региональный закон «Об оплате труда работников областных государственных учреждений» утвердили депутаты облсовета на сегодняшней сессии. На эти цели из бюджета Липецкой области будет выделено 2 млрд 291 млн рублей.

Также с 1 января 2023 года предусмотрено увеличение минимального размера оплаты труда на 6,3%. МРОТ в 2023 году составит 16 тысяч 242 рубля. В течение 2023 года будет проиндексирована заработная плата и других работников бюджетных организаций. Всего на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в 2023 году из областного бюджета будет выделено 2,8 млрд. рублей.

«Абсолютно всех категорий бюджетников нашего региона должно коснуться это повышение. Рост заработной платы был и остаётся одним из важнейших приоритетов в нашей работе по повышению качества жизни населения», – отметил Игорь Артамонов.

Депутаты регионального парламента поддержали несколько законопроектов, снижающих налоги для предпринимателей. Для налогоплательщиков, производящих одежду и выбравших объектом налогообложения «доходы», будет установлена льготная ставка в 3%.

Для предпринимателей, работающих по 10 направлениям деятельности в сфере обрабатывающих производств (изделия из кожи, текстиль, электрическое оборудование, ПК, электронные и оптические изделия, древесина), льготная ставка составит 4%. Те, кто предоставляет услуги по ковке, ремонту машин, оборудования, судов и лодок, заплатят 5% с доходов.

Льготы по налогам на имущество получат сельхозтоваропроизводители, которые занимаются мясным и молочным скотоводством, управляющие компании индустриальных парков, а также фирмы, разрабатывающие компьютерное программное обеспечение и оказывающие телекоммуникационные услуги. Эти компании и предприятия будут платить 50% от исчисленной суммы налога на имущество. Это нововведение касается только тех, кто находится на общей системе налогообложения.

Кроме того, приняты изменения в Закон «О ежемесячной доплате к пенсии по случаю потери кормильца». Выпускники школ и ссузов смогут получать выплату до 1 сентября года завершения обучения. Ранее пенсии переставали выплачивать сразу после выпуска учащихся из образовательных учреждений. Также эти социальные гарантии распространятся на членов семей военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач по защите российских граждан на территориях Республик Южная Осетия и Абхазия.

Также с 1 января 2023 года учреждения спортивной подготовки приобретают статус образовательных учреждений. Перечень должностей педагогических работников дополняется должностями «тренер-преподаватель» и «старший тренер-преподаватель».