Форум представительниц Центрального федерального округа «Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов: региональный аспект» состоится 26-28 апреля в Липецке и Ельце. Его проводит Союз женщин России при содействии администрации Липецкой области.

В форуме примут участие лидеры Союза женщин России из 10 субъектов ЦФО, представители Министерства просвещения РФ, Министерства экономического развития РФ, Общественной Палаты РФ, Фонда президентских грантов, а также специалисты в сфере образования, культуры, здравоохранения, экологии, представители бизнеса и некоммерческих организаций. Всего приглашены около 300 человек.

Как сообщили организаторы, миссия форума – создание диалоговой площадки для развития партнерских отношений, сотрудничества и взаимодействия социально ориентированных общественных организаций с органами власти различного уровня для реализации национальных проектов, поддержки и продвижения общественных инициатив в интересах семьи, детей и будущего России. Для участников будут работать дискуссионные панели «Национальные проекты: общественное участие», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Некоммерческие общественные организации – ресурс для развития региона» и целый ряд других. В ходе дискуссий будут обсуждаться актуальные проблемы образования, семьи, воспитания и развития детей, лучшие практики социального предпринимательства женщин, результаты реализации региональных проектов нацпроектов, взаимодействие женсоветов с органами власти при реализации национальных проектов, инновационных технологий здравоохранения в интересах женщин, а также практические вопросы получения некоммерческими организациями президентских грантов.

Делегатам форума представят выставку народных промыслов Липецкой области, интерактивную фотовыставку «Национальный проект в отражении объектива», также будет организована встреча с женщинами Ельца, посвященная памяти первого руководителя Союза женщин России Валентины Гризодубовой. Форум позволит лидерам женсоветов продолжить интеграцию женщин в процессы современного развития, повысить их роли в осуществлении национальных программ и стратегий экономического, социального развития, содействовать развитию женского предпринимательства путем популяризации и внедрения эффективных механизмов поддержки, направленных на увеличение числа женщин-предпринимателей, развивать формы социального партнерства с властными структурами.

Целью Союза женщин России является содействие повышению статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, защита их интересов. История этой общественной организации началась 7 сентября 1941 года, когда был создан Антифашистский комитет, участницы которого вышли на антифашистский митинг и призвали женщин по всему миру присоединиться к ним. Его задачей было объединить всех женщин против фашистов и их агрессии. В 1956 году Антифашистский комитет был переименован в Комитет советских женщин. Уже тогда его участницы налаживали международное сотрудничество с другими женскими организациями по всему миру. Со сменой политического строя комитет тоже менялся, и в 1990 году появился Союз женщин России. В 2018 году в целях реализации государственной политики в отношении женщин Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был принят Указ «Об общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», в соответствии с которым организации придан статус общественно-государственной организации.

Деятельность Союза женщин России включает много краткосрочных и долгосрочных программ, среди них семь основных долгосрочных направлений: «Крепкая семья — стабильное государство», «За обеспечение устойчивого развития и социальной безопасности», «За гарантированное равенство прав и возможностей мужчин и женщин», «Духовность. Культура. Здоровый образ жизни», «Женщины за возрождение села», «Передовая практика. Новые идеи. Позитивные действия», «За мир, международное сотрудничество и дружбу».