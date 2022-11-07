Социальные кураторы помогают семьям мобилизованным не только с оформлением заявлений на получение мер поддержки, но и с решением бытовых вопросов. Они опрашивают родственников и получают полную информацию обо всех членах семьи. Об этом губернатору Липецкой области рассказала его заместитель Ольга Белоглазова на еженедельном оперативном совещании.

«Социальные кураторы закреплены за каждой семьей военнослужащих. В настоящее время подано более 3500 тысяч заявок, 82% отработаны ведомствами. Например, заменили котел в семье в Липецком районе, доставлены дрова в семьи Измалковского, Краснинского, Лев-Толстовского районов. Для ребенка военнослужащего в Долгоруковском районе нашли профессиональную няню», — рассказала Ольга Белоглазова.

Для оперативности связи с социальным куратором запущен чат-бот, куда можно обратиться за помощью и уточнить статус заявлений. Также обращения по оказанию помощи членам семей мобилизованных обрабатываются из чат-бота «Своих не бросаем».

«С 1 ноября стартовал прием заявлений на новые меры поддержки для семей участников СВО. За прошлую неделю в учреждения соцзащиты обратилось одна треть семей. Всем выданы справки, подтверждающие статус члена семьи участника СВО, обеспечен прием заявлений в режиме «одного окна» на все предусмотренные законодательством меры поддержки», — рассказала Ольга Белоглазова.

Также социально кураторы принимают заявления на базе центрального офиса МФЦ на площади Победы. Игорь Артамонов поручил тщательно контролировать работу с семьями мобилизованных.

«Необходимо продолжить эту работу. Планирую ежедневно делать пять-семь звонков, чтобы понять, что происходит в семьях, какую помощь они получают. Также жду отчетов от глав районов», — сказал Игорь Артамонов.