Социальные кураторы семей участников специальной военной операции Липецкой области приняли и обработали более 8000 обращений за время реализации мер поддержки родственников бойцов. В 98% случаев помощь уже оказана, сообщает управление социальной политики региона. Большинство обращений, полученных социальными кураторами, связаны с вопросами соцзащиты. Это льготы мобилизованным и членам их семей, учет дохода мобилизованных, социальное обслуживание. Довольно часто требуется помощь в ремонте жилых помещений, газификации, благоустройстве прилегающих к домам территорий. Ее оказывают местные органы власти. По любым вопросам – от оформления ребенка в детский сад до юридической консультации – все структуры действуют оперативно.

К примеру, семья Кристины переехала из города в село около года назад. Жить на своей земле, вести хозяйство – мечта её мужа. Пара заключила соцконтракт на развитие ЛПХ, закупила бычков, поросят, гусей и кур. Когда мужа мобилизовали, женщина осталась одна с двумя малолетними детьми и необходимостью ухаживать за животными и домом. Социальная служба помогла ей справиться с хозяйством: расчистила снег во дворе, опилила деревья, привезла сено и солому и разместила их на дворе. Социальный куратор всегда на связи: принимает заявки на помощь, подбадривает молодую маму, когда ей нужна моральная поддержка.

Другой липчанке Анне, муж которой тоже попал под частичную мобилизацию, всего 23 года. В семье также двое детей, младшему несколько месяцев. Соцзащита старается облегчить жизнь молодой мамы. Ей предложили заключить соцконтракт на преодоление трудной жизненной ситуации. Это новая мера поддержки семей участников СВО, в которых воспитываются дети до трёх лет или дети с инвалидностью. Её уже оформили 20 семей. Денежные выплаты очень помогают Анне.

У Владимира мобилизовали единственного сына. Пока парень на фронте, отец решил обустроить дом. Соцзащита помогла со строительством нового водопровода и спецтехникой для работ на участке.

«Поддержка родственников участников СВО – в числе приоритетных направлений работы органов власти. В прошлом году для них были установлены меры социальной поддержки. Кроме того, все семьи бойцов на особом контроле у соцзащиты, ни одна просьба не остается без внимания», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.