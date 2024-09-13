Социальные надбавки к заработной плате получают 7 823 медработника Липецкой области. С начала года им выплачено больше 740 миллионов рублей в виде доплат.

В Соцфонде Липецкой области уточняют: соцвыплаты есть у медиков первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работников станций и отделений скорой помощи. Размер надбавки с марта 2024 года повышен и теперь составляет от 4,5 тысячи до 50 тысяч. Сумма зависит от квалификации специалиста, вида медучреждения и населённого пункта, в котором он работает.

Максимальный размер надбавки – 50 тысяч рублей. Её получают врачи, работающие в городах и сёлах численностью менее 50 тысяч человек. Медсёстрам, трудящимся в таких населённых пунктах, выплачивается 30 тысяч рублей к окладу. Там, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи и медсестры получают 29 и 13,5 тысячи соответственно. Там, где больше 100 тысяч населения, медикам начисляется от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи дополнительно.

Обращаться за предоставлением соцвыплаты не нужно. Её назначают автоматически, опираясь на реестр сотрудников, составленный медучреждениями. После передачи данных в реестр до перечисления средств проходит не больше семи дней.

«В Липецкой области действует ряд программ, направленных развитие регионального здравоохранения, привлечения и поддержку медицинских кадров. Это единовременные выплаты в размере 1,5 миллиона для врачей дефицитных специальностей и 5 миллионов — для докторов медицинских наук, которые трудоустраиваются в наши больницы и поликлиники, приезжая из других регионов. Также по поручению Президента страны Владимира Путина мы строим жильё для медиков», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.