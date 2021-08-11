Начался приём заявок на гранты для социальных предпринимателей Липецкой области. Необходимые документы нужно предоставить до 9 сентября 2021 года. Сумма гранта – от 100 до 500 тысяч рублей.

«Областная власть ведёт постоянный диалог с бизнесом. Мы регулярно встречаемся с социально активными предпринимателями, обсуждаем планы, идеи и предложения. Регион готов поддержать те проекты, которые будут направлены на улучшение качества жизни населения», – подчёркивает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Рассчитывать на грант могут бизнесмены, соответствующие определённым критериям: предприниматель должен быть включён в реестр социальных предприятий, ему необходимо пройти обучение в рамках обучающей или акселерационной программы по направлению социального предпринимательства, проведение которой организовано центром «Мой бизнес» или Корпорацией МСП в течение одного года до получения гранта, предприниматель должен реализовывать ранее созданный проект в сфере социального предпринимательства.

Результатом предоставления гранта должно стать осуществление деятельности в сфере социального предпринимательства и подтверждение статуса социального предприятия в течение трёх лет, начиная с года, следующего за годом предоставления гранта.

Средства предоставляются в целях реализации регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и государственной программы «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области».

Подать заявку можно по адресу: Центр «Мой бизнес» (Липецк, ул. Кузнечная, дом 8 (каб. 206). По всем вопросам обращаться по телефонам: +7 (4742) 22-19-11, 23-10-27 или по электронной почте: ed@admlr.lipetsk.ru.