Социальные предприниматели провели благотворительный праздник для детей, отдыхающих в «Ёлочке». Этот лагерь наряду с «Орлёнком» и «Чайкой» входит в кластер «Липецкие каникулы», расположенный в Грязинском районе.

Детский праздник начался с концерта воспитанников музыкальных студий, открытых социальными предпринимателями. Продолжился – научным шоу, флэшмобом с ростовым Чебурашкой и активностями от аниматоров. В учебном корпусе развернулись творческие мастерские, где ребята учились технике макраме, лепке из глины и росписи по бересте. Работал и учёбный класс по английскому языку. В шатре воспитанники «Ёлочки» погружались в виртуальную реальность с помощью 3Д-очков, на стадионе учились оказывать первую медпомощь.

Инициаторами благотворительного праздника выступили центр «Мой бизнес» Липецкой области и региональное управление экономического развития, организаторами – 12 соцпредпринимателей из Липецкой области. Мероприятие состоялось в рамках Недели социального предпринимательства, которая проходит по всей стране под эгидой Минэкономразвития и приурочена ко Дню социального бизнеса, отмечающегося сегодня, 28 июня.

В Липецкой области – 101 социальный предприниматель. «В их руках – ключ к решению остросоциальных проблем, с которыми сталкивается общество. Эти бизнесмены умеют находить инновационные способы решения сложных задач, с которыми не справляются традиционные подходы и методы. Они создают новые рабочие места, в том числе – для социально незащищённых групп населения, способствуют развитию инклюзивной экономики и социальной интеграции в регионе», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В регионе существуют различные меры поддержки социально ориентированного бизнеса. Одна из них – грант размером до 500 тысяч рублей. Потратить его можно на различные цели – от аренды и ремонта помещений до уплаты лизинговых платежей. Этой мерой воспользовались уже 69 социальных предпринимателей региона, отметили в областном центре «Мой бизнес».