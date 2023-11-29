Предприниматели Липецкой области, оказывающие социальные услуги, получают многочисленные меры поддержки. Одна из них – грант для социальных предпринимателей до 500 тысяч рублей, которые можно направить на оплату аренды, лизинговых платежей, ремонт помещений. Такую помощь предприниматели получают с 2021 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Этой мерой воспользовались около 60 социальных предпринимателей. Также для социального бизнеса в регионе доступны льготные займы областного Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства под 1% и действует минимальная ставка упрощенной системы налогообложения, то есть можно платить либо 5% от разницы доходы – расходы, либо 1% от дохода.

Помимо финансовых мер поддержки, социальный бизнес может получить образовательную и консультационную помощь. Ее оказывает Центр инноваций социальной сферы, который действует на базе Центра «Мой бизнес». Здесь поддерживают как начинающих предпринимателей, так и тех, кто занимается «добрым» бизнесом уже несколько лет.

Для решения проблемных ситуаций, разработки предложений по развитию бизнеса и совершенствованию нормативной правовой базы в Липецкой области с 2021 года ведет деятельность рабочая группа по социальному предпринимательству при Координационном Совете по МСП при губернаторе Липецкой области Игоре Артамонове. «Список мер поддержки малого и среднего бизнеса в Липецкой области постоянно расширяется. Мы стараемся создать максимально лояльные условия для ведения предпринимательской деятельности», – не раз отмечал Игорь Артамонов.

В этом году появились новые меры поддержки. Это субсидия на приобретение франшизы, которая позволяет предпринимателям вернуть до 1 млн рублей и покрыть 80% фактических затрат. Решение о новом направлении поддержки принято губернатором Игорем Артамоновым после проведения в регионе в марте 2023 года первой выставки-ярмарки франшиз. Также в этом году изменили условия получения субсидии за реализацию товаров через маркетплейсы. Теперь вернуть до 500 тысяч рублей могут не только производители, но и молодые предприниматели до 25 лет, занимающиеся торговлей онлайн.

За всеми мерами поддержки и консультациями можно обратиться в Центр «Мой бизнес» по адресу в Липецке ул. Кузнечная, 8 и в Ельце ул. Карла Маркса, 15. Телефон горячей линии: +7 (4742) 37-13-88, 8-800-301-7675.