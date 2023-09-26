Субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие статус социального предприятия, и молодые предприниматели до 25 лет включительно могут получить грант до 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Прием заявок начнется 20 октября и продлится до 20 ноября 2023 года.

Соискатель финансовой поддержки обязан: осуществлять деятельность и быть зарегистрированным на территории Липецкой области, вложить в проект не менее 25% собственных средств, не иметь долгов по налогам и взносам, а также пройти обучение в центре «Мой бизнес» по основам предпринимательской деятельности. «Серьезно настроенные на успех предприниматели заслуживают поддержки, которая позволит им выйти на достойный уровень и хорошую прибыль. Стабильно работающие предприятия – это налоговые отчисления, от которых зависит процветание территории», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Все подробности можно узнать в управлении экономического развития Липецкой области по адресу: Липецк, улица Кузнечная, 8, по телефонам: +7 (4742) 22-19-11, 23-10-27 или на сайте.