Центры социальной защиты населения готовы предоставлять социальные путёвки в детские лагеря Липецкой области. Полноценный отдых и оздоровление бесплатно получат на летних каникулах около 2,5 тысячи юных жителей Липецкой области. Это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающиеся в многодетных, малообеспеченных или в неблагополучных семьях, имеющие инвалидность, трудные подростки.

По линии управления социальной политики Липецкой области путёвки для отдыха и оздоровления детей предоставляются на основании заявлений родителей или законных представителей в порядке очерёдности. Кроме заявления необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, и свидетельство о рождении ребёнка.

Подать заявление о постановке на учёт по предоставлению бесплатных путёвок на отдых и оздоровление в текущем году родители или законные представители детей могут в территориальных центрах социальной защиты населения по месту жительства, в Липецке – по адресу: ул. Гагарина, д. 26, тел. 27-50-70.

Этим летом путёвки за счёт областного бюджета предоставляются в загородные лагеря региона и реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная сказка», который возобновляет приём детей на отдых и оздоровление с 10 июня 2021 года. Путёвки выдаются на детей от 7 до 15 лет. В отделение «Мать и дитя» центра «Лесная сказка» принимают детей от 3 до 6 лет.

На отдых и оздоровление юных липчан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2021 году выделено 115,2 млн рублей.

«Разнообразный и содержательный летний отдых запоминается юным липчанам надолго. Помощь в приобретении путёвок получат все, кто в этом нуждается. Забота о детях, повышение качества медицинской помощи, создание условий для оздоровления юного поколения – важнейшие приоритеты деятельности органов власти», – неоднократно подчёркивал глава региона Игорь Артамонов.