Федеральные льготники Липецкой области выбрали способ получения набора социальных услуг на 2025 год. Сделать это необходимо было до 1 октября, подав заявление в Отделение СФР по Липецкой области. Так, 40 тысяч человек сохранили для себя возможность частично или полностью получать НСУ в натуральной форме. Это право будет актуально до тех пор, пока льготники его не изменят. По закону, они могут отказаться от него в пользу денежного эквивалента.

В 2024 году стоимость НСУ составляет 1578 рублей в месяц:1216 рублей — на обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями, 188 рублей — на санаторно-курортное лечение, и 174 рубля — на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. При этом величина денежного эквивалента вовсе не означает, что натуральные льготы будут оказываться именно на эту сумму. Они предоставляются бесплатно и в необходимом объеме.

Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, менять порядок получения социальных услуг можно ежегодно. За теми, кто не подал заявление до 1 октября, остается право пользоваться пакетом социальных услуг по прежней схеме. Выбор продлевается автоматически.

К федеральным льготникам относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, граждане с инвалидностью (в том числе дети) и люди, пострадавшие вследствие радиационных аварий. Полный перечень категорий получателей и размер выплат представлен на сайте СФР. Узнать о действующем пакете НСУ можно в личном кабинете на сайте регионального отделения Соцфонда в подразделе «Содержание НСУ», а также в клиентской службе фонда по Липецкой области или по телефону горячей линии: 8-800-10-000-01.

«Помощь гражданам в сложной жизненной ситуации, определённым категориям, предоставление социальных гарантий – важнейшая задача государства. Кроме федеральных, в Липецкой области ежегодно появляются региональные меры поддержки, наиболее актуальные в текущих условиях», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.