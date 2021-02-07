Размеры ряда выплат семьям с детьми и льготным категориям граждан увеличены с 1 февраля 2021 года на 4,9 процента.

В результате индексации размеры пособий с 1 февраля 2021 года составляют:

выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций – 708,23 руб.;

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности – 708,23 руб.;

единовременное пособие при рождении ребенка – 18 886,32 руб.;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 7 082,85 руб.

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву –29 908,46 руб.;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 12 817,91 руб.



ежемесячной выплаты на каждого ребенка до достижения им возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС:

— на ребенка в возрасте до 1,5 лет – 3 652,43 руб.

— на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет – 7 304,87 руб.

Размер пособия на погребение в соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» с 1 февраля 2021 года составляет 6424,98 руб.

Подробная информация о новых размерах выплат льготным категориям граждан – на сайте Пенсионного фонда России по ссылке

Получатели выплат получат их в новом размере уже в феврале. Но если само событие, с которым связана выплата, произошло до 1 февраля, деньги начислят в прежнем размере. Скажем, если ребенок родился 31 января, соответствующее единовременное пособие выплатят по январским правилам, даже если рассчитывать его будут уже в феврале.