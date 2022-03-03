Непростая экономическая ситуация, складывающаяся в стране после введения западными странами санкций, никак не повлияет на сроки и размеры социальных выплат в Липецкой области. Как сообщает региональное управление социальной политики, средства на выплату пособий, субсидий и других мер поддержки в бюджете были заложены ещё в прошлом году.

«Бюджет региона социально направленный. Все меры поддержки в него заложены и гарантированно будут выплачены жителям области, нуждающимся в поддержке», – подчеркнул руководитель региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области почти 275 тысяч человек являются получателями мер социальной поддержки. На сегодняшней день в регионе действует 65 видов помощи, большинство из которых предусмотрено для семей с детьми.

«В областном бюджете достаточно средств для своевременной выплаты всех мер поддержки – больше четырёх миллиардов рублей. Ещё почти пять миллиардов заложено в федеральном бюджете. Все средства регион получает в полном объёме, сбоев в работе системы нет», – прокомментировала заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.