Социальных предпринимателей региона чествовали сегодня в центре «Мой бизнес» Липецкой области. На праздник собрались представители бизнеса, которые решают социальные проблемы общества.

Среди них те, кто обучает детей и взрослых, поддерживает их здоровье, проводит культурно-просветительские мероприятия, а также производит необходимую продукцию для людей с ограниченными физическими возможностями. И те, кто взял к себе на работу представителей социально-незащищенных слоев населения.

«Социальные предприниматели несут две важных функции. Во-первых, они помогают государству с вопросами, касающимися помощи жителям, которые в ней нуждаются. И тем самым действительно делают жизнь лучше. Во-вторых, они делают это с добрым сердцем, тем самым мотивируя всех вокруг на свершение полезных дел», — отметил начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков. Он вручил предпринимателям благодарственные письма за существенный вклад в развитие социального предпринимательства в регионе. Также социальных предпринимателей поздравил руководитель центра «Мой бизнес» Анатолий Гольцов и пожелал им успехов и прибыли.

Председатель липецкого отделения «Опоры России» Андрей Плотников также присоединился к поздравлениям и призвал предпринимателей присоединяться к общественным объединениям. Почетным гостем мероприятия стал Дмитрий Абрикосов — известный российский предприниматель, представитель династии промышленников Абрикосовых, публицист и краевед, который выступил с лекцией о становлении социального бизнеса в России — «От первого лица русского купечества».

Вторая часть праздничной программы будет проходить в парке Победы с 16:00 до 19:00. Здесь социальные предприниматели организуют выставку своих работ и достижений, а также проведут мастер-классы для взрослых и детей.