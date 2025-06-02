Социальных предприятий в Липецкой области становится больше

Статус социального бизнеса получили еще 29 липецких компаний. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам признания субъектов МСП социальными предприятиями. В состав комиссии вошли представители министерства экономического развития Липецкой области, центра «Мой бизнес» и предпринимательского сообщества. Новые социальные предприятия ведут деятельность в сфере образования, здравоохранения, обрабатывающей промышленности, бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительных услуг.

«Предприятия, имеющие статус социального, – это не просто бизнес, а инструмент современного гражданского общества, который помогает в решении острых вопросов и снятии социальной напряженности», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для бизнеса, получившего социальный статус, действует ряд мер поддержки. Среди них специальные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения (1% на доходы или 5% на разницу между доходами и расходами), а также льготное кредитование от регионального Фонда поддержки предпринимательства (займы до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев от 5% годовых). Социальный бизнес может также получить образовательную и консультационную помощь в центре «Мой бизнес».

Чтобы получить статус социального предпринимателя нужно подать документы для включения в реестр и соответствовать одному или нескольким условиям. Среди сотрудников должны быть социально уязвимые категории населения: инвалиды, одинокие и многодетные родители, пенсионеры, лица, освобожденные из мест лишения свободы и так далее. Компания должна продавать товары, произведенные социально-уязвимыми гражданами, выпускать товары и услуги для таких граждан или заниматься общественно-полезной деятельностью и решать социальные проблемы. Статус социального предпринимателя необходимо подтверждать ежегодно.

Прием заявок на получение статуса социального предприятия осуществляется министерством экономического развития Липецкой области по адресу: Липецк, улица Кузнечная, 8, каб. 206. С перечнем документов можно ознакомиться по ссылке. Дополнительная информация по телефону: +7 (800)301-76-75 или +7(4742)22-09-19.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.