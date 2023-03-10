Отделения Социального фонда (СФР) обмениваются информацией с 27,5 тыс. образовательных организаций по всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей. Сегодня соглашения о взаимодействии заключены с 1 тыс. высших и 2,5 тыс. средних специальных учебных заведений. Соглашения также подписаны с 24 тыс. дошкольных, региональных и муниципальных учреждений, кружков и секций.

Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение ребенка, необходимо было представить в фонд копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, если между ОСФР по Липецкой области и образовательной организацией заключено соглашение, родителям достаточно подать в СФР только заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение региональное отделение Социального фонда запросит самостоятельно.

В Липецкой области региональным отделением СФР заключено 8 соглашений об обмене данных с ВУЗами региона, 21 соглашение с учреждениями среднего профессионального образования, 20 соглашений с отделами образования в районах региона, 2 с частными дошкольными учреждениями и 1 с индивидуальным предпринимателем, который имеет лицензию на образовательную деятельность.

Заявление на распоряжение материнским капиталом на обучение можно подать онлайн через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте СФР, а также лично в любой клиентской службе фонда или в МФЦ.

С каждым годом все больше семей проявляют интерес к использованию материнского капитала на обучение детей. Только с начала 2023 года около сотни липчан приняли решение направить средства на эти цели. Семьям было выделено свыше 4 миллионов рублей.

Обновления, введенные с августа прошлого года, сделали образовательное направление материнского капитала еще более востребованным. Теперь средствами можно оплатить услуги индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми. Родители также могут направить материнский капитал на обучение детей у частных преподавателей и на услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как индивидуальные предприниматели. Раньше оплатить такие услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами.

Использовать сертификат на образовательные услуги физлиц можно при наличии у индивидуального предпринимателя соответствующего официального статуса и государственной лицензии на образовательную деятельность.