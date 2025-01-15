Пенсии, маткапитал и многие другие социальные пособия в 2025 году стали больше. Ветераны СВО теперь могут пройти реабилитацию в санаториях Соцфонда, а граждане с инвалидностью досрочно заменить средства реабилитации. О всех изменениях, которые ждут жителей Липецкой области в наступившем году, сообщает региональное отделение Социального фонда России.

Страховые пенсии выросли на 7,3%

С января Отделение СФР по Липецкой области увеличило страховые пенсии на 7,3%. Это затронуло больше 320 тысяч пенсионеров региона. Для каждого индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Повышение страховой пенсии в 2025 году затронуло и работающих пенсионеров. Причем индексирована не выплачиваемая пенсия, а та, сумма, которая учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Такой механизм позволит пенсионерам получить более существенную прибавку.

Прибавка к будущей пенсии

Также в январе проиндексированы будущие пенсии работающих липчан. На 7,3% подросли пенсионный коэффициент и фиксированная выплата, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость одного коэффициента повышена со 133,05 до 142,76 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличится с 8 134,88 до 8 728,73 рубля.

Требования для выхода на пенсию стали жестче

С 2025 года величина индивидуального пенсионного коэффициента для назначения страховой пенсии по старости, в том числе устанавливаемой досрочно, станет не менее 30. В 2024 году требование к страховому стажу составляет 15 лет и больше не меняется, как и не будет меняться с 2025 требование к коэффициенту.

Надбавка вместо выплаты по уходу за людьми 80+

С 2025 года Отделение СФР по Липецкой области по-новому предоставляет компенсации по уходу за людьми, нуждающимися в постороннем присмотре. Изменения коснулись выплаты в 1200 рублей, которую оформляют неработающим жителям региона в связи с уходом за людьми старше 80 лет, инвалидами I группы. С января она трансформирована в надбавку на уход к страховой пенсии. Это позволит ежегодно индексировать надбавку вместе с пенсионными выплатами.

Повышение социальных выплат

С февраля повысятся ежемесячные социальные выплаты инвалидам всех групп, ветеранам боевых действий, чернобыльцам, ветеранам Великой Отечественной войны, Героям РФ и СССР, Героям Труда.

Также СФР проиндексирует стоимость набора соцуслуг. По умолчанию его предоставляют бесплатными лекарствами и медизделиями, путевкой в санаторий или проездом на пригородных электричках, а также проездом к месту лечения и обратно. Получать набор соцуслуг можно деньгами – частично или полностью.

Увеличение детских пособий

Из-за роста прожиточного минимума Социальный фонд автоматически пересчитает размер единого пособия, которое в регионе предоставляется 38 тысячам семей с детьми. В 2025 году в Липецкой области единое пособие на детей до 17 лет составляет 7138, 10707 и 14276 рублей. Это эквивалентно 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. Сумма назначается в зависимости от уровня доходов семьи: чем он меньше, тем, соответственно, больше размер предоставляемой выплаты. Проиндексированные выплаты за январь поступят родителям в начале февраля.

Также увеличилось единое пособие для беременных женщин. В Липецкой области оно составляет 8021, 12032 и 16043 рубля.

Помимо этого, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 68 995,48 рубля. Пособие по беременности и родам (за отпуск продолжительностью 140 дней) будет выплачиваться в пределах от 103 285 до 794 355,80 рубля. Конкретная сумма пособия зависит от зарплаты мамы.

Индексация материнского капитала

Материнский капитал проиндексируется 1 февраля. Прогнозный размер материнского капитала составит 676 398,58 рубля на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, либо на второго ребенка, если он появился раньше 2020 года. Семьи, где второй ребенок родился или усыновлен с 2020 года, материнский капитал в прогнозно составит 893 835,55 рубля. Если семья уже частично потратила маткапитал, проиндексирован будет остаток средств.

Реабилитация ветеранов СВО в центрах СФР

С 2025 года ветераны СВО смогут в особом порядке получать медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в подведомственных СФР реабилитационных центрах. Длительность реабилитации составит в среднем 21-25 дней, санаторно-курортного лечения – до 21 дня. Посетить центры можно будет раз в год. Также СФР оплатит проезд ветеранов до центров.

Оформить путевку можно с января во всех клиентских службах Отделения СФР по Липецкой области и в МФЦ, оказывающих такую услугу. С марта появится возможность подать заявку через портал госуслуг.

Технические средства для инвалидов или сертификат

С 1 января Соцфонд обеспечивает людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации двумя способами – в натуральном виде через госзакупку и с помощью электронного сертификата. Электронный сертификат позволяет приобрести нужное изделие самостоятельно в более короткие сроки.

Кроме того, люди с инвалидностью смогут обратиться для замены средства реабилитации до истечения срока эксплуатации. Подать заявление можно за 60 дней до окончания срока его использования. Сейчас это возможно только после истечения срока пользования. При необходимости досрочной замены вышедшего из строя изделия будет проводиться экспертиза. После нее СФР оформит электронный сертификат на ремонт или замену средства реабилитации.

Единое окно для получения пособия на погребение

С 2025 года Отделение Социального фонда по Липецкой области станет единым окном для оформления социального пособия на погребение или выписки о выборе получения услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Раньше СФР сам выплачивал пособие близким неработающего пенсионера, которого не стало, или компенсировал расходы работодателей на погребение умерших сотрудников. Теперь Соцфонд все пособия предоставляет непосредственно гражданам.

«Социальные льготы, услуги, выплаты имеют решающее значение для формирования справедливого и устойчивого общества, в котором каждый гражданин уверен в завтрашнем дне. В нашей стране перечень мер поддержки постоянно пересматривается и дополняется, плюс вводят региональные социальные гарантии, актуальные именно для Липецкой области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.