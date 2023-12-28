Жителей Липецкой области с 1 января 2024 года ждёт ряд изменений и нововведений в социальной сфере. Отделение Социального фонда по Липецкой области проиндексирует пенсии, а также автоматически пересчитает размеры детских пособий. Также со следующего года фонд перейдет на проактивное оформление пенсий по потере кормильца и надбавок за северный стаж.

Индексация страховых пенсий

Страховые пенсии неработающих пенсионеров региона с января будут проиндексированы на 7,5%. Перерасчёт пенсий пройдёт беззаявительно. Индексация затронет свыше 320 тысяч получателей страховых пенсии в Липецкой области.

Индексация будущей пенсии работающих липчан

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе также будут проиндексированы вновь назначенные пенсионные выплаты работающим жителям Липецкой области. Это происходит через увеличение на 7,5% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента будет повышена со 123,77 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличится с 7567,33 до 8134,88 рубля.

Повышение детских пособий

С нового года повышается прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий, например, единого пособия, которое отделение СФР по Липецкой области сейчас предоставляет родителям более 63 тысяч детей и свыше 1700 беременных женщин региона. По действующим правилам, сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в Липецкой области на ребенка или трудоспособного взрослого. В 2024 году она составит 12826 рублей. А максимальный размер единого пособия в Липецкой области будет равен 12957 рублям на детей и 13980 рублям для беременных женщин.

Сохранение пособия по уходу за ребенком при выходе на работу

С 2024 года родители не будут терять право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода из отпуска на работу. Новое правило работает в том числе при выходе на работу на неполный рабочий день, на работу на дому и на дистанционную работу. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска по уходу за ребенком трудится у другого работодателя.

Помимо этого, с 1 января вступает в силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам, вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому. Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 10 тысяч рублей по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом детства I группы.

Увеличение больничных и декретных выплат

Декретные пособия и выплаты по больничному в 2024 году вырастут почти в 1,5 раза. Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится с 83 до 122 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам вырастет с 383 тысяч до 565 тысяч рублей. Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 49 тысяч рублей в месяц против нынешних 33,2 тысячи рублей.

Материнский капитал гражданам России

С 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином Российской Федерации по рождению. Размер материнского капитала будет проиндексирован на 7,5% c 1 февраля и составит 630967,72 рубля на первого ребенка и 833800,37 рубля на второго.

Изменение периода назначения ежемесячной выплаты из материнского капитала

В новом году будет увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. Сейчас это возможно в течение первых трех месяцев с рождения. С 2024 года такая возможность у родителей будет в течение полугода после появления ребенка.

Материнский капитал на реконструкцию дома блокированной застройки

Семьи смогут осуществить за счет средств материнского капитала реконструкцию дома блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий за счет проводимой разрешенным способом реконструкции. Раньше такое распоряжение не было предусмотрено, поскольку реконструкция дома неизбежно затрагивала жилищные условия не только семьи с материнским капиталом, но и других владельцев дома.

Материнский капитал на накопительную пенсию отцов

Еще одно нововведение коснется отдельных категорий мужчин, у которых возникло право на получение маткапитала. Речь идет об отцах-одиночках, которые воспитывают детей либо являются единственными усыновителями. С 1 января 2024 года вступит в силу закон, позволяющий им так же, как и матерям, направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии.

Расширение проактивных услуг

С 1 января СФР перейдет к оформлению в беззаявительном порядке начисление социальных и страховых пенсий по случаю потери кормильца. Фонд будет назначать выплаты в течение пяти рабочих дней с момента получения сведений о потере кормильца. Данные будут поступать из ЗАГС.

Также в проактивном формате будут назначаться надбавки к страховой пенсии за стаж работы в районах Крайнего Севера. После принятия решения о перерасчете граждане получат соответствующее сообщение на портале госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней.

Повышение требований для пенсии по старости

В 2024 году повышается возраст выхода на пенсию по старости. Для женщин он составит 58 лет, для мужчин – 63 года. Также изменятся минимальные требования для получения страховой пенсии: для получения страховой пенсии нужно будет минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.

Единая цифровая платформа

С нового года Социальный фонд России начинает поэтапно запускать единую цифровую платформу, которая будет широко использоваться в социальной сфере для решения различных задач.

Как часть этой большой системы с января начнет работать Федеральный реестр нуждающихся. Его данные будут помогать с определением граждан, которым необходима поддержка государства, и, таким образом, более адресно предоставлять помощь. Реестр позволит обеспечивать мерами поддержки такие категории населения, как ветераны труда и боевых действий, многодетные семьи, дети-сироты, студенты и другие.

«Получение соцуслуг в Липецкой области, как и в стране в целом становится более удобным за счет внедрения цифровых сервисов. Также принимаются поправки, расширяющие перечень мер поддержки, и производится индексация выплат. Государство исполняет свои социальные обязательства», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.