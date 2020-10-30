Социальный контракт смогут заключить больше граждан

Наличие гаража или машины мощностью до 150 лошадиных сил теперь не будет препятствием к получению помощи на основании социального контракта. Соответствующие изменения в областной закон «О государственной социальной помощи» были одобрены на последней сессии Липецкого областного Совета депутатов.

Как сообщает региональное управление социальной защиты населения, значительно смягчены требования к имуществу заявителей. Так, для одиноко проживающего гражданина увеличивается норматив площади жилого помещения, если оно является единственным жильём – не более 60 квадратных метров в городе и не более 80 квадратных метров в сельской местности. Также теперь не ограничивается площадь земельного участка, который используется для садоводства и огородничества. Кроме того, у заявителя допускается наличие гаража площадью до 30 квадратных метров, а также недостроенного жилого дома.

Ещё один из критериев, который учитывается при заключении социального контракта, – наличие автотранспорта. Для семей, где воспитывается три ребёнка или более, допускается наличие двух автомобилей, был – один. Если на заключение соцконтракта претендуют две или более семьи, которые ведут совместное хозяйство, то допускается наличие машины в каждой из них. Если автомобилю менее пяти лет, то мощность его двигателя не должна превышать 150 лошадиных сил, ранее было 120. К более старым автомобилям требование к мощности не предъявляется совсем.

«Наша задача получить хороший результат от этой программы. Прежде всего, понизить уровень бедности и улучшить качество жизни населения», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

Учитывая, что с 1 июля 2020 года в Липецкой области применяется специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для самозанятых граждан, помощь на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности теперь предоставляется при отсутствии у заявителя или членов его семьи в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за соцконтрактом, зарегистрированной предпринимательской деятельности в рамках указанного налогового режима. Это требование добавляется к прежним условиям – заявитель и члены семьи не должны получать в течение пяти лет до подачи заявления на заключение соцконтракта выплат на организацию собственного дела в рамках госпрограмм и не быть зарегистрированными как ИП в течение 12 месяцев.

Кроме социального контракта на организацию ИП, в рамках которого предоставляется единовременная помощь до 250 тысяч рублей, шанс обрести стабильный и достойный доход дают такие направления, как прохождение профобучения и дополнительного профобразования и поиск работы. На первое из них оказывается помощь в размере до 30 000 рублей единовременно и 10 515 рублей ежемесячно. На второе – 10 515 рублей ежемесячно.

Подать заявление и документы можно в офисах «Мои документы». Подробности можно узнать по телефону 8-800-450-48-48.