Команда регионального сервисного уполномоченного Липецкой области готовит новый сервис «Социальный навигатор» для помощи семьям, потерявшим кормильца. Проект нацелен на простой и более быстрый процесс получения услуг, а также информирование граждан о возможностях и льготах при потере члена семьи.

Как поясняет РСУ Липецкой области, проведенные исследования показали, что лишь 40% людей, подавших заявление на предоставление пенсии по утрате кормильца, получают положительный ответ. Остальные 60% обращений получают отказ из-за несоответствия критериям для получения социальных льгот. Существующие на данный момент сервисы полностью не удовлетворяют запросам граждан.

Доступ к «Социальному навигатору» можно получить на сайте Правительства Липецкой области. Сервис предоставляет полную информацию о выплатах и других мерах поддержки. Кроме того, с помощью специального анкетирования человек сможет заранее узнать, положена ли ему пенсия по потере кормильца или нет, и в случае положительного ответа получить дальнейшее руководство к действиям. Это позволит избежать лишних посещений организаций для сбора сведений.

Сейчас проект находится в стадии завершения первого этапа пилотирования. На данный момент более понятным языком переписаны тексты и инструкции, структурирована информация, а также скорректирована анкета. На сайте представлены три жизненные ситуации: «Потеря кормильца», «Мобилизованные граждане и их семьи», а также «Потеря кормильца в ходе СВО». К июню следующего года количество сценариев будет доведено до 30. География сервиса также будет расширена до пяти регионов России, которые уже сейчас заинтересованы в тиражировании опыта. А во второй половине 2023 года планируется провести интеграцию с порталом Госуслуг для применения сервиса по всей стране.

«Цифровые сервисы позволяют значительно упростить получение социальных услуг. Работа по их совершенствованию, а также разработка новых продуктов обязательно будет продолжена», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Институт сервисных уполномоченных внедряется в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) – системы непрерывных улучшений качества услуг и сервисов в социальной сфере, основанной на принципах клиентоцентричности. Идея НСИ прозвучала на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в июле 2020 года. По его итогам Президент РФ Владимир Путин поручил реализовать проект по всей стране.