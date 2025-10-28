Социальным предпринимателям Липецкой области доступна разнообразная поддержка

Благодаря целенаправленной работе и эффективным мерам поддержки Липецкая область занимает хорошую позицию в России по показателям поддержки социального бизнеса – 12 место. Активно взаимодействуя, власть и бизнес создают благоприятные условия для реализации социально значимых проектов, предоставляя гранты, субсидии и консультационную помощь.

С 2021 года министерством экономического развития Липецкой области выдано 74 гранта социальным предпринимателям на общую сумму свыше 34 млн рублей. Существует единый реестр субъектов МСП. А в реестре социальных предпринимателей уже 100 субъектов МСП. Для них доступны консультации и наставничество в Центре «Мой бизнес», льготные займы от 8,5% годовых, минимальные налоговые ставки по УСН (1% доходы или 5% доходы-расходы). Неясные вопросы в индивидуальном порядке помогает решить Рабочая группа по социальному предпринимательству при Координационном Совете по МСП.

«Липецкая область стремится поддерживать тех, кто хочет приносить пользу обществу и готов посвятить себя делу, которое позволит нашему региону стать лучше, комфортнее, современнее», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.