Став самозанятой, Светлана Антюфеева жалеет лишь о том, что не сделала этого раньше

Мечтала стать хорошей хозяйкой

У нашей героини есть важный для любой женщины талант — быть хорошей хозяйкой. К этому она стремилась еще с тех пор, как начала играть в куклы.

— Все они были у меня в нарядной одежде, — улыбаясь, рассказывает Светлана. — Я ее сама шила. А еще очень хотела научиться вязать, брала в руки карандашики и «вязала» — такая игра была у меня.

Первоклашка Светлана решила записаться в кружок по вязанию. Но ее не взяли, мол, пальчики для работы со спицами еще не сформировались. В общем, мала еще. Как она тогда расстроилась!

Но от своей затеи не отказалась. Через пару лет ее все-таки приняли в кружок. Вспоминает, как на первом же занятии поняла, что такое лицевые и изнаночные петли, как они вяжутся. Придя домой, села и связала маленькую беретку. Показала ее преподавателю, а та не поверила и сказала, что это мамина работа. Света расстроилась и дальше самостоятельно постигала азы рукоделия. Уже в пятом классе связала свитер для папы. Впредь так и будет: если загорится идеей, не успокоится, пока не добьется своего.

Вот такие симпатичные игрушки вяжет Светлана крючком.

Тетрадке с рецептами 40 лет

Светлана росла домашней девочкой и грезила о том, как, став взрослой, обустроит свой собственный дом, каким уютным и гостеприимным он будет.

Очень важно, чтобы на пути к мечте нам встретился человек, который поможет сделать первые шаги к ее воплощению, вдохновит и поддержит. Светлана до сих пор с благодарностью вспоминает свою учительницу по домоводству.

— Я училась в первой Добринской школе, — рассказывает она. — В четвертом классе у девочек появился новый предмет — домоводство. Уроки Валентины Семеновны Федоровой были настоящим праздником. Она учила нас всему, что должна уметь хорошая хозяйка. С ее подачи мы завели тетрадь для кулинарных рецептов. Моя, которую начала еще в 1983 году, до сих пор пополняется новыми записями.

Самодельную кулинарную книгу нашей героини можно считать настоящим раритетом. В ней — записи, вырезки из газет и журналов, собираемые уже более сорока лет. Есть и настоящие находки, например, торт «Блатной». Светлана пояснила, что так когда-то называли торт «Графские развалины», в рецептуре которого присутствовало сгущенное молоко — в советское время дефицитный продукт, доставаемый «по блату».

Испечь тортик для школьницы Светланы не было проблемой. Каждую неделю опробовала новый рецепт и угощала своих друзей.

Так у нашей героини начали проявляться кулинарные способности.

Училась с интересом

— Заканчивался десятый класс, а я все еще не знала, куда буду поступать, — вспоминает собеседница. — Любила физику, математику, геометрию и просто обожала физкультуру. До сих пор с удовольствием езжу на спортивном велосипеде и с нетерпением жду зиму, чтобы покататься на лыжах и коньках. А тут мама попала в больницу, где разговорилась с одной женщиной про меня и мои увлечения. Посетовала, что скоро поступать в институт надо, а мы еще не решили в какой. Соседка по палате рассказала маме, что в пединституте второй год набирают отдельно девочек на факультет ИПФ, то есть готовят будущих учителей труда. И я поехала туда на День открытых дверей. Вернулась окрыленная: «Это моё!». Вот вам еще один пример, что случайных встреч не бывает.

Конкурс был немаленький, но Светлана поступила в вуз. Училась с большим интересом, с жадностью впитывая новые знания, особенно по рукоделию. Там же освоила технику макраме и изготовление ковров с помощью иглы.

После института решила остаться в Липецке, рассудив, что в городе больше возможностей для самореализации.

— Это был неверный шаг, — говорит Светлана. — Меня ведь приглашали учителем труда во вторую Добринскую школу, где я проходила практику. Мне и самой нравилось вести уроки домоводства. Недавно встретила свою бывшую ученицу, которая сказала: «Спасибо вам, Светлана Николаевна. Благодаря вашим урокам я люблю шить». А в городе я с трудом устроилась в школу вести продленку — свободных мест по специальности не было…

Повороты судьбы

Потом в жизни нашей героини будет еще несколько поворотов судьбы: работа судебным приставом, специалистом в МФЦ. К тому времени у нее уже будет дочь — тоже Светлана. Маме казалось: она должна много трудиться, чтобы ребенок ни в чем не нуждался.

Но так получалось, что любимая работа поглощала все ее время, не оставляя его ни для дочери, которой нужно было материнское внимание, ни для занятий рукоделием.

Светлана никогда не боялась круто изменить свою жизнь, если чувствовала, что для этого пришло время. Вот и из судебных приставов ушла, чтобы больше времени проводить с дочкой.

А та унаследовала от мамы любовь к кулинарии. И даже в чем-то превзошла ее.

— Света сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге, — рассказывает ее мама. — И тоже любит готовить. А по части выпечки тортов давно меня обошла. У нее они — настоящее произведение искусства. Однажды Светлана испекла на заказ «золотой» торт для ребенка, страдающего аллергией, которому практически все противопоказано. Она придумала свой рецепт и заслужила самые лестные отзывы в соцсетях.

Целеустремленность, пожалуй, семейная черта матери и дочери. В 2013-ом, на втором году работы в МФЦ, Светлане Антюфеевой предложили поучаствовать в областном конкурсе «Лучший работник системы МФЦ». Она тогда заняла первое место! Одержать победу среди 20 конкурсанток помогла творческая одаренность Светланы. Она сама сочиняла стихи для своей «визитки», танцевала и отвечала на вопросы по профессии. В итоге набрала одинаковое количество баллов с соперницей из Ельца. Чтобы выявить абсолютного победителя, жюри предложило девушкам по очереди рассказать о любимой работе.

— А я действительно очень любила дело, которым занималась. На работу шла, как на праздник. Поэтому мне не трудно было принародно рассказать, за что я ее люблю.

С годами Светлана вывела для себя формулу успеха, в основе которой — любовь: к семье, окружающим людям, Родине, своей работе…

Домик с окнами в сад

Однажды Светлана, жившая долгое время в квартире на улице 50 лет Октября, решила: хочу свой дом. И дала объявление об обмене квартиры на частный дом с доплатой. Предложение не заставило себя ждать. Обмен состоялся.

Это кресло в технике макраме Светлана сделала своими руками.

Правда, счастливой обладательнице отдельного жилья и большого земельного участка предстояла долгая и многозатратная работа по приведению в надлежащий вид всего этого хозяйства. Но трудности ее никогда не пугали и не останавливали. Сегодня это очень ухоженный дом с приусадебным участком, на котором есть место плодовым деревьям, огороду со всеми необходимыми овощами, большому цветнику, гамаку для отдыха хозяйки и беседке, где она любит летом заниматься рукоделием. В вольере у дома вальяжно прогуливается породистая собака, а на пороге лежат две хорошенькие кошечки. Все, как нравится Светлане.

Кстати, частный дом с просторной кухней помог ей осуществить еще одну свою мечту — работать на себя.

Сама себе хозяйка

После десяти лет работы в МФЦ Светлана поняла: наступило профессиональное выгорание и нужно что-то в жизни менять. Рассчиталась с работы в октябре 2023 года. Настроение было хуже некуда. Перемены совпали с уходом из жизни любимого папы.

Не скатиться в депрессию помогла поддержка мамы Любови Николаевны и рукоделие. Светлана начала вязать крючком мягкие игрушки. Этим она занималась и раньше, но теперь умелице удалось, как сегодня говорят, «монетизировать» свое увлечение. Ее симпатичных зайчиков стали покупать. Плела на заказ корзинки (мужчины с удовольствием покупали их для поздравления коллег-женщин с 8 Марта). Небольшой, но все-таки доход.

— Я поняла одно: мне нужна свобода, — делится Светлана, — возможность делать то, что нравится, и этим зарабатывать, при этом принося пользу другим. Хотелось открыть свое дело. Долго думала, чем бы могла заняться.

А тут в разговоре со знакомым фермером узнала, что он ищет человека готовить еду для механизаторов, работавших в поле. Попробовала и поняла, что это ей нравится. Начала собирать документы на оформление соцконтракта и самозанятости по организации горячего питания.

— Никакой бумажной волокиты не было, — рассказывает С. Антюфеева. — Заявку подала через Госуслуги, а через два дня мне позвонили и предложили составить бизнес-план своей будущей деятельности. Оказалось, что не так все и страшно. Нашлись люди, которые готовы поддержать и словом, и делом.

Светлана в итоге получила государственную помощь на открытие своего дела. Закупила необходимое оборудование для кухни, на которой предполагается готовить обеды для большого количества людей.

В марте оформила соцконтракт, а уже в апреле начала кормить ребят. Отзывы о ее обедах из трех блюд — хорошие. Говорит, что привезенная обратно пустая посуда — лучшая оценка ее труда.

Сезон консервации в разгаре. Для каждой баночки у аккуратной хозяйки есть своя этикетка.

Параллельно печет пирожки на заказ. Время на это бывает, когда из-за непогоды в поле приостанавливаются сельхозработы. В работу втянулась настолько, что даже готова расширить клиентскую базу, если будут желающие.

Теперь она может сама распределять свое время. А нашей героине, поверьте, есть чем заняться. Она продолжает заниматься рукоделием, пишет стихи, ходит в храм…

Идти дальше

Светлана говорит, что именно сейчас в ее жизни и душе появилась почти полная гармония. Почти — потому, что рядом все еще нет сильного мужского плеча.

— Я по-прежнему мечтаю встретить свою вторую половинку, — говорит Светлана. — Верю, что он где-то ждет меня. И хотя в молодости личная жизнь не сложилась, надежда еще не угасла. Ведь семья — это не главное, семья — это всё. А главное — это любовь, которая помогает жить, творить и побеждать.

Светлана уверена, что свыше в нужное время нам посылаются нужные люди, чтобы мы могли идти дальше. И знает, что все будет хорошо.