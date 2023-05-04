Социальный контракт помог 23-летней любительнице лошадей Виктории Забияк открыть школу верховой езды в Елецком районе. Девушка с юных лет увлеклась лошадьми. По ее словам, это началось в три года, когда девочка впервые увидела это животное. В 11 лет родители записали ее на верховую езду. С тех пор Виктория, можно сказать, не расставалась с лошадьми.

Полтора года назад Виктория переехала из Ельца в село Большие Извалы – здесь родители помогли обустроить конюшни и левады. В январе этого года ельчанка решила организовать свое дело с помощью финансовой поддержки от государства. Виктория зарегистрировалась в качестве самозанятой и получила 350 тысяч рублей в рамках соцконтракта. Деньги пошли на приобретение лошадей – двух спортивных кобыл Чародейки и Инти.

Лошадки быстро завладели сердцами жителей города и района – в школу Виктории Забияк ежедневно приезжают и взрослые, и дети. Помимо уроков верховой езды, девушка организует прогулки, устраивает фотосессии, проводит сеансы иппотерапии. По словам Виктории, конкуренция среди конных клубов в муниципалитете низкая. Но из-за этого возникает другая проблема – отсутствие культуры верховой езды. Виктория думает, что именно ей придется «воспитывать» любителей конного спорта и прививать привычку конных прогулок – и такие перспективы ей нравятся. В планах у нее приобретение новых лошадок и поиск помощников.

«Социальный контракт – идеальное решение для активных граждан, желающих начать свое дело, верящих в свои возможности, но не имеющих стартового капитала. И это не единственная мера поддержки предпринимательской инициативы в регионе. У нас действуют льготы для бизнесменов практически любого уровня – начинающих, средних, крупных», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.