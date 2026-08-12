Соцконтракт помог ветерану СВО открыть кожевенную мастерскую в Липецке

Ветеран СВО Александр Ураков открыл кожевенную мастерскую благодаря соцконтракту. До этого он занимался этим ремеслом дома. Все изделия шил вручную на балконе.

Александр родом из Краснодарского края, учился на повара-технолога, потом пошел в армию, заключил контракт с Минобороны. В 2021 году вместе со своим подразделением отправился в командировку в Сирию. Военнослужащие патрулировали территорию, охраняли объекты, участвовали в урегулировании конфликтных ситуаций и выполняли миротворческие задачи. С началом СВО его подразделение направили для выполнения боевых задач. После завершения контракта врачи обнаружили у Александра перелом позвоночника, который своевременно не заметили в боевых условиях. Молодому человеку потребовались лечение и длительное восстановление.

Возвращение к мирной жизни оказалось непростым. Чтобы не оставаться без дела, он старался максимально загрузить себя работой. Трудился на трубопрокатном заводе, а после смены доставлял пиццу. Затем Александр переехал в Воронеж, где несколько месяцев работал водителем и перевозил грузы. Через три-четыре месяца Александр перебрался в Липецк, где жили его родственники. Здесь он решил освоить новую профессию.

Устроился поваром в ресторан и одновременно учился на барбера. Около полугода он совмещал работу с обучением, а после получения профессии перешёл в барбершоп. Однажды в соцсетях он увидел, как мастера создают кошельки и сумки из натуральной кожи. И решил тоже попробовать. Первым изделием стал коричневый кошелёк для себя. Второй Александр сшил для своей будущей супруги Ксении. Первую мастерскую он оборудовал на балконе квартиры. Днём он работал барбером, а вечерами шил кошельки, кардхолдеры, обложки и сумки.

На протяжении двух лет все делал вручную. Сначала раскраивал кожу, затем специальными пробойниками делал отверстия и сшивал детали. Для работы требовались шорные ножи, кромкорезы, кризеры, лекала, раскройные маты и другие профессиональные инструменты. Осваивать ремесло Александр начал самостоятельно, изучая опыт других мастеров. Постепенно стали появляться заказы. Александр создал страницу мастерской в социальных сетях, начал получать отзывы и формировать собственный ассортимент. Ради выполнения заказов приходилось работать по ночам.

В начале 2026 года Александр узнал, что участники СВО могут получить социальный контракт на льготных условиях. В фонде «Защитники Отечества» Липецкой области ему помогли подготовить и оформить необходимые документы.На защиту проекта он пришёл с готовыми кошельками и другими изделиями, а также с подробно разработанным бизнес-планом на 47 позиций. В документе мастер представил расчёты, перечислил необходимое оборудование и указал восемь уже отработанных видов продукции. Среди них — кошельки-зипперы, бифолды, кардхолдеры, обложки для паспорта, сумки и шоперы.

Проект получил поддержку. На полученные 350 тыс. рублей Александр приобрел прямострочную и рукавную швейные машины, машину для шерфования — истончения кожи, вырубной пресс, лазерный гравёр, профессиональное освещение, материалы и натуральную кожу.

Новая техника значительно ускорила производство. Например, раскрой и пошив обложки для паспорта с использованием специальных форм и машин теперь занимают около пяти минут. При ручной работе на это требовалось 20–25 минут.

Александр самостоятельно проектирует новые изделия и создаёт лекала на компьютере. Он освоил несколько программ, которые помогают пройти путь от первоначальной идеи до готового макета. Цифровые технологии применяются и для подготовки гравировки. Сейчас в ассортименте мастерской около 20–30 видов изделий.

Сегодня мастерская работает с частными заказчиками и юридическими лицами. Изготавливает брелоки, обложки и аксессуары с индивидуальным дизайном. Одновременно Александр работает над более доступными моделями для широкого круга покупателей. Чтобы рассказать о своей продукции, Александр участвует в ярмарках мастеров и профессиональных конкурсах. Недавно он представил свой проект на областном этапе конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». Теперь он намерен продолжать развивать собственный бренд, совершенствовать модели и создавать изделия, которые смогут служить владельцам долгие годы.

«С начала года 33 ветерана СВО заключили соцконтракты в Липецкой области в рамках нацпроекта «Семья». Теперь участники спецоперации в нашем регионе могут оформить эту меру поддержки дважды при условии, что впервые помощь предоставлялась как малоимущему – и наоборот. Коллеги из «Единой России» активно поддерживают это направление и всегда готовы помочь», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Наверх