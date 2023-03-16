В настоящий момент в зонах подтопления в Липецкой области живут 128 подопечных службы социальной защиты. Больше всего их в Добровском, Измалковском и Лебедянском районах – 29, 21 и 67 человек соответственно. Угроза подтопления домов отсутствует.

Несмотря на паводок социальные работники продолжают помогать подопечным. Доставка продуктов и лекарств, домашние хлопоты – все виды помощи по-прежнему доступны получателям услуг. При этом сотрудники соцзащиты готовы помочь и тем, кто не находится на постоянном обслуживании, но в силу возраста или состояния здоровья нуждается в поддержке. Обратиться можно по номеру ЕДС 8-800-450-48-48.

Специалисты управления социальной политики Липецкой области ежедневно отслеживают ситуацию с паводком. Вчера, например, вода отрезала от большой земли село Ратчино Добровского района. В зону подтопления попали 16 домов, где живут получатели социальных услуг. Вода подошла вплотную к домам, но не перетекла внутрь. Как сообщили в управлении социальной политики Липецкой области, у всех подопечных на этой территории имеются сотовые телефоны, соцработники всегда на связи. Сельчане обеспечены продуктами питания и всем необходимым. В случае критического положения предусмотрено временное размещение в служебном помещении школы и в больнице. Две социальные работницы, обслуживающие жителей Ратчино, готовы своих подопечных на период паводка приютить у себя. Но такой необходимости в данный момент нет.

«Паводок – явление ежегодное и сезонное. К нему все службы успели подготовиться. Так что теперь реагирование на случаи подтопления и помощь жителям оказывается в штатном режиме», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.