Липчанка Светлана Свирская в феврале этого года во второй раз стала мамой двойняшек. Сразу после рождения младших детей она перенесла коронавирусную инфекцию и была госпитализирована. Оказавшуюся в трудной жизненной ситуации женщину поддержали сотрудники центра социальной защиты населения по Липецкой области, которые помогли быстро оформить необходимые документы и социальные выплаты.

Светлана Свирская одна воспитывает семь детей. Старшей дочери Ангелине уже 17 лет, а младшим – Константину и Виктории – через несколько дней исполнится месяц. Но мама только сегодня впервые взяла их на руки. Самочувствие Светланы резко ухудшилось сразу после родов. Она была госпитализирована с диагнозом коронавирус. Длительное лечение помогло, и мама вернулась домой к детям. За самыми младшими членами большой семьи Свирских она пришла в областной перинатальный центр с их старшими сестрами и братом. Среди них уже есть пара близнецов – пятилетние Кристина и Ксения.

«Главный ориентир в работе социальных служб – потребности человека, – отметила заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова. – В последнее время мы перестраиваем работу социальной сферы так, чтобы сделать оказание услуг более доступным, быстрым, удобным, адресным».

Один из шагов, направленных на решение этой задачи, – проект «Мои первые документы». Он действует в области с августа 2021 года на базе областного перинатального центра и Липецкого городского родильного дома. Здесь мамы еще до выписки могут получить свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, ИНН, оформить полис ОМС, сдать документы на регистрацию ребенка по месту жительства, получение единовременных и ежемесячных выплат, удостоверения многодетной семьи. Также можно записать ребенка на очередь в детский сад. Услуги в рамках этого проекта с начала 2022 года оказаны мамам 694 новорожденных, в том числе и Светлане Свирской.

При рождении близнецов семьи Липецкой области получают право на региональный материнский капитал – по 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме этого, Светлане оформили ежемесячную выплату в размере 10654 рубля, также на каждого новорожденного. Благодаря быстрому оформлению документов многодетная мама уже получила и выплаты по линии Пенсионного фонда, предусмотренные при рождении ребенка.

Также оперативно было переоформлено удостоверение многодетной семьи, обновлена льгота на оплату ЖКУ. Теперь Светлана Свирская имеет право на 100-процентную оплату жилищно-коммунальных услуг с учетом нормативов их потребления. Светлана трудилась в сфере торговли, но еще до рождения детей осталась без работы. В дальнейшем, при ее желании, она может получить помощь в трудоустройстве, профобучении или открытии своего дела, отметили в управлении социальной политики Липецкой области. «Поддержкой семьи, материнства и детства, улучшением качества жизни людей во взаимодействии с гражданским обществом занимается власть всех уровней. От этого зависит наше будущее», – считает глава региона Игорь Артамонов.