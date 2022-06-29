Специалисты липецкой соцзащиты вышли в городские поликлиники, чтобы рассказать людям о бесплатных оздоровительных занятиях в рамках областного проекта «Активное долголетие» нацпроекта «Демография».

Сегодня в поликлинике №4 «Липецк-мед» в микрорайоне Тракторостроителей работники соцзащиты раздали пациентам листовки с подробной информацией о проекте. На выбор десятки активностей: от скандинавской ходьбы и суставной гимнастики до хорового пения и ретро-дискотеки. К проекту уже присоединилось около двух тысяч пенсионеров по всему региону. Записаться на бесплатные оздоровительные занятия можно, позвонив по номеру ЕДС 8-800-450-48-48. Расписание занятий опубликовано на официальных страницах ведомства в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

«Старшее поколение – это наше достояние. Мы заботимся о людях серебряного возраста, стремимся создавать условия для их комфортной и активной жизни», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.