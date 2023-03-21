Школы, детские сады и медицинские учреждения Липецка и нескольких муниципалитетов закупают натуральную продукцию у местных производителей. Так, полуфабрикаты, которые производит усманский кооператив «Поляна», поставляются в ряд социальных учреждений региона.

«Мы поставляем продукцию в Грязинский и Усманский районы, плюс липецкие некоторые детские сады и школы. Мы смогли добиться сертификата на детское питание, что очень сложно», – рассказала председатель кооператива «Поляна» Валентина Татаринова.

Кооператив специализируется на производстве мясной продукции. Охлаждённое мясо здесь продают по 15 тонн в месяц. Говядину и свинину закупают у местных фермеров – участников кооператива. Кроме того, производят полуфабрикаты: чебуреки, пельмени, котлеты, манты.

Продукция отличается отменным качеством, что было подтверждено наградами главной агропромышленной выставки страны «Золотая осень», где «Поляна» с разницей в два года получила золото и серебро.

Расширять производство усманскому кооперативу помогают господдержка и гранты. Как сообщили в региональном управлении потребительского рынка и ценовой политики, на поддержку может рассчитывать любой кооператив области. В планах на этот год выдать субсидии и гранты в общей сложности на 150 млн рублей – на полсотни больше, чем в прошлом году.

«Мы работаем над тем, чтобы как можно больше местной продукции поставлялось в социальные учреждения и на прилавки магазинов. Для этого в регионе создаются необходимые условия, а фермерам предоставляется поддержка», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.