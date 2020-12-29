Левобережный районный суд г. Липецка признал бывшего директора ОБУ «Экжилфонд» виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия. По совокупности двух преступлений назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно

Созданная в 2016 году унитарная некоммерческая организация занималась проведением закупок по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приобретённое жильё затем оставалось в собственности у государства, с детьми-сиротами заключались договоры найма.

Как установил суд, в период с 26 сентября по 31 декабря 2017 года, а также с 1 января по 28 апреля 2018 года руководитель учреждения осуществлял незаконные закупочные процедуры жилья по заведомо завышенной стоимости.

Для покупки каждого жилого помещения по закону должны проводиться конкурсные процедуры. Из приговора суда следует, что имея предварительно сведения о поставщике и предлагаемом им жилье, заказчик размещал объявление в газете, где указывал параметры уже конкретной квартиры или дома: определённый год постройки, площадь жилого помещения; указывалось, сколько этажей должно быть в доме, в котором покупались квартиры.

Всё это, как считает суд, делалось с целью не допустить к участию в конкурсе других поставщиков жилья, ограничить добросовестную конкуренцию.

Когда дело доходило до электронного аукциона, то оказывалось, что подана лишь одна заявка. Такие аукционы признавались несостоявшимися, а с лицами, подавшими одну единственную заявку, впоследствии заключались государственные контракты. При этом анализ рынка фактически не проводился, реальную рыночную стоимость жилья, как установил суд, заказчик не определял: не использовал метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), не направлял запросы не менее 5 продавцам жилья с целью выявления рыночной цены, не размещал информацию в ЕИС в сфере закупок.

Заказчик обращал внимание преимущественно на то, чтобы цена за квадратный метр жилья не превышала норматив, установленный по Липецкой области, на тот момент – 31 тысяча 232 рубля. Таким образом, квартиры для детей-сирот были закуплены по значительно более высокой стоимости по сравнению с рыночной.

Закон запрещает заказчикам ограничивать конкуренцию в сфере государственных и муниципальных закупок, искусственно создавать условия для снижения числа их участников. Тем не менее, суд пришёл к выводу, что в случае с закупками квартир для сирот в 2017 и 2018 годах руководителем ОБУ «Экжилфонд» такое ограничение добросовестной конкуренции было допущено. Причём, нарушения носили не единичный, а массовый характер.

33 квартиры, как установил суд, были закуплены с нарушением закона. Бюджету Липецкой области причинён имущественный ущерб на общую сумму почти в 10 миллионов рублей. В результате приобретения жилья по заведомо завышенной стоимости управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области было лишено возможности результативно использовать данные денежные средства на приобретение других квартир для последующего предоставления их по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, что выразилось в подрыве авторитета, дискредитации в глазах граждан государственной власти, администрации Липецкой области, от имени которой управление ЖКХ Липецкой области выполняет полномочия и функции учредителя ОБУ «Экжилфонд».

Тем не менее суд пришёл к выводу, что руководитель ОБУ «Экжилфонд» не преследовал цели извлечения для себя материальной выгоды. Им двигало стремление освоить денежные средства в текущем финансовом году и избежать их возврата в бюджет.

Директор учреждения опасался критики вышестоящего руководства и привлечения к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Свою вину в совершении преступлений он не признал. В ходе предварительного следствия от дачи показаний отказался. В суде сообщил, что порядок приобретения жилья для детей-сирот был разработан до того, как он стал руководителем учреждения. Он лишь пытался придерживаться данного порядка и продолжал ему следовать.

Однако суд счёл, что бывший директор ОБУ «Экжилфонд» осознавал общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба для бюджета Липецкой области. Суд пришёл к выводу, что исправление осуждённого возможно без изоляции от общества.

Левобережный районный суд г. Липецка признал 28-летнего бывшего директора ОБУ «Экжилфонд» виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По совокупности преступлений назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Суд назначил также дополнительное наказание – лишение права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года.

Суд постановил взыскать с осуждённого в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области материальный вред в размере 9 миллионов 764 тысяч 498 рублей, сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.