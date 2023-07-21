Липецкая область принимает участников двухдневного окружного совещания под председательством статс-секретаря – заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Максима Увайдова. Главные вопросы – эпизоотическая ситуация и совершенствование ветеринарной безопасности Центрального федерального округа.

В первый день состоялись межрегиональные командно-штабные учения с участием директора Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ Марии Новиковой. Липецкая область для учений выбрана не случайно: наша ветеринарная служба входит в пятёрку лучших в ЦФО. Очагов птичьего гриппа на территории региона не было. Избежать этого удалось благодаря правильной расстановке приоритетов: снижение уровня заболеваемости птиц особо опасными заболеваниями входит в число стратегических задач отрасли. Ежегодно проводится до 40 тысяч исследований в рамках мониторинга гриппа птиц.

Отработка действий по ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц проходила в селе Каменка Задонского района. По легенде, вирус принесла чайка – основной переносчик птичьего гриппа в этом году. Ветеринарные, надзорные, вспомогательные службы, органы власти муниципалитета и области продемонстрировали оперативную и эффективную работу. Наблюдали за происходящим специалисты из 18 регионов.

«Учения прошли на высоком техническом уровне, – отметил Максим Увайдов. – Все службы и органы власти – муниципальные, региональные, федеральные, – показали слаженную согласованную работу. В такие моменты нужно всегда действовать сообща и не экономить силы и средства, чтобы быстро ликвидировать опасность и избежать больших потерь».

Сегодня в Правительстве Липецкой области прошло совещание с участием аппарата Президента, Росгвардии, ФСИН и Россельхознадзора, представителей вузов, где подготавливают ветеринаров. Обсуждались меры, направленные на предотвращение заноса и распространения болезней животных, взаимодействие ветеринарного надзора с органами власти, а также современные средства диагностики и лечения. Приветствовал собравшихся губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Благоприятная эпизоотическая обстановка очень важна для стабильного развития аргопромышленного комплекса и инвестиционной привлекательности региона, – прокомментировал по итогам совещания Игорь Артамонов. – По производству многих продуктов животноводства мы в лидерах в стране. Поэтому мы заинтересованы в совершенствовании системы ветеринарной безопасности и внедрении современных профилактических методов».