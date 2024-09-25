Подготовку к штабной тренировке по гражданской обороне 2-4 октября обсудили в правительстве Липецкой области на заседании под руководством исполняющего обязанности губернатора Липецкой области Сергея Курбатова.

«Ежегодно в октябре мы участвуем во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Прошу руководителей всех уровней подойти к отработке действий не формально, а добросовестно и максимально отработать все предусмотренные практические мероприятия», – отметил Сергей Курбатов.

Об основных запланированных мероприятиях доложил начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов. Тренировка пройдёт в три этапа. 2 октября – отработка действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». 3 октября – введение в действие Плана гражданской обороны и защиты населения Липецкой области. 4 октября – практические действия сил гражданской обороны, проведение показных занятий на объектах гражданской обороны.

В первый день тренировки в 10:40 проведут комплексную проверку региональной системы оповещения – сигнал передадут через сирены, громкоговорители и домофоны многоквартирных домов. Жителям, работающим гражданам, пациентам учреждений здравоохранения, посетителям культурных и социальных объектов, учащимся и педагогам образовательных учреждений рекомендовано проследовать в укрытия подземного пространства. Будут развёрнуты пункты выдачи средств индивидуальной защиты населению, проживающему вблизи химически опасных объектов.

Во второй день будет введён в действие план гражданской обороны и защиты населения Липецкой области, организована работа учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля ГО по мониторингу радиационной обстановки. Также пройдет тренировка по действиям после применения противником оружия по объектам энергетики, а именно – эвакуация населения, проживающего вблизи опасных объектов, и обеспечение предметами первой необходимости.

В третий день учений пройдет смотр готовности сил и средств ГО местного и регионального значения, будут развёрнуты санитарные пункты, станции обеззараживания одежды и техники, организована работа групп контроля за выполнением мероприятий ГО.

Кроме того, на протяжении всех трёх дней тренировки будут работать 306 учебно-консультационных пунктов и пунктов обучения населения правилам оказания первой помощи. Они разместятся в торговых центрах, вокзалах и других местах массового пребывания людей. Адреса и расписание их работы можно будет найти на сайтах органов местного самоуправления.

На заседании был отдельно рассмотрен вопрос доступности укрытий для населения. К тренировке управляющие компании должны предусмотреть все связанные с этой темой формальности. Жители же все свои замечания и вопросы по организации укрытий и проведению тренировки могут озвучить по многоканальному номеру Единой диспетчерской службы 8-800-450-48-48.