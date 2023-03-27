Модернизация сетей водоотведения региона стала одним их первых вопросов, обсуждавшихся сегодня в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в рамках Дней Липецкой области.

На территории региона, согласно проведённой инвентаризации, более 1,5 тысячи километров канализационных сетей и 31 объект очистных сооружений. Многие из них устарели и морально, и физически. По подсчётам экспертов, в общей сложности на реконструкцию системы водоотведения региона необходимо 17,7 млрд рублей. Для решения всех существующих проблем в регионе прилагаются колоссальные усилия. В частности, по государственной программе «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильём, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ» в 2019-2021 годах выполнен проект по реконструкции очистных сооружений в Усмани со строительством второй очереди стоимостью 347 млн рублей.

В прошлом году благодаря средствам Фонда национального благосостояния начали строительство очистных сооружений в Задонске. На очереди – реконструкция оборудования городских очистных сооружений в Липецке. Благодаря дополнительным средствам из ФНБ России в рамках концессионного соглашения начнутся работы по модернизации очистных сооружений «Липецкой станции аэрации» с привлечением кредитных механизмов ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ.

«Мы изыскиваем разные варианты, рассматриваем все возможные программы, которые помогают нам сделать жизни людей более комфортной. Липецкая область должна активно развиваться, а это невозможно без модернизации такой важной отрасли как ЖКХ», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Однако для Ельца пока оставался нерешённым вопрос модернизации вторых по величине очистных сооружений города мощностью 50 тысяч кубометров в сутки, которые эксплуатирует ОГУП «Елецводоканал». Проект новых очистных уже прошел государственную экспертизу. Более того, объект включён в перспективный план мероприятий по оздоровлению водохозяйственного комплекса реки Дон до 2030 года и направлен правительством Липецкой области в Федеральное агентство водных ресурсов. «Включение проекта модернизации очистных сооружений Ельца в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» решит сразу несколько задач: повышения качества жизни горожан, обеспечения нужной инфраструктурой Елецкой площадки особой экономической зоны и улучшения экологического состояния реки Дон», – подчеркнул вице-губернатор Липецкой области Роман Петрухин, выступавший с докладом.

Участники заседания согласились с этими тезисами и в решении комитета по Федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержали проект.