Открыт набор волонтёров в Совет лидеров Липецкой области. Молодых людей от 14 лет приглашают присоединиться к команде неравнодушных и активных юношей и девушек, стать участниками крупных акций, участвовать в экологических и общественных мероприятиях.

«Молодежь с активной жизненной позицией — это люди, которые создают наше будущее. Прекрасно, что в нашем регионе есть те, кто готов помогать, делиться идеями и воплощать их в жизнь», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С начала 2023 года активисты организовали более ста мероприятий в Липецке. Это были просветительские встречи, игры и квесты. Большую работу волонтеры ведут по экологическому просвещению, рассказывая о том как сохранить природу и возможностях переработки. Масштабная акция «Правовой десант» собрала почти 11 тысяч участников. Самой яркой акцией стала «Ночь в архиве», организованная совместно с архивным управлением мэрии. С большим интересом ведут работу по продвижению финансовой и налоговой грамотности у молодежи, организуя интерактивные мероприятия.

Вступить в Совет очень просто: для этого нужно прийти в Городской Молодёжный центр или написать сообщение в Совет лидеров Липецкой области.