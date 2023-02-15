В 10 общеобразовательных школах Лебедянского района работают советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями. Задача специалистов – раскрыть потенциал каждого школьника, сформировав совместно с педагогами и родителями единую воспитательную среду, сообщает управление образования и науки Липецкой области.

Сейчас советники принимают активное участие в создании первичных отделений Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых», являются кураторами программы развития социальной активности учащихся начальной школы «Орлята России». Они стали проводниками федеральных проектов, навигаторами по детским и молодёжным общественным организациям: Российское движение школьников, «Юнармия», «Большая перемена».

«Сейчас школьникам в образовательных учреждениях помимо учебы предлагается большой выбор активностей. Но важно понимать, что часто детям нужно помогать самоопределиться с интересами, а также требуется поддержка их на первых этапах. Взрослые, грамотные и специально обученные коммуникации с детьми наставники в этом деле очень нужны», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Напомним, должность советников директоров по воспитательной работе введена в общеобразовательных организациях региона с этого учебного года. Липецкая область стала одним из 35 пилотных регионов, где эти специалисты приступили к работе с 1 сентября 2022 года. Все 220 педагогов прошли обучение, изучили современные технологии воспитания, организацию коллективной творческой деятельности, различные формы работы с детьми.