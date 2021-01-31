Молодежному объединению “Совет лидеров Липецкой области” исполнилось 13 лет.

На сцене во дворце молодежи «Октябрь» юных волонтеров поздравили заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко, мэр Липецка Евгения Уваркина и руководители ведомств, которым помогают добровольцы из Совета лидеров.

“То, как вы помогали в акции «Мы вместе», нам, нашим врачам, тем, кто был в беде в 2020 году, говорит о том, что вам можно поручить серьезное задание, что вы способны дарить окружающим добро и позитив. С вами можно строить успешное будущее нашего региона. Спасибо за вашу неравнодушную позицию,” – сказал Александр Рябченко.

“Это объединение ведет свою историю с 2008 года, с 2013-го ребята вышли на областной уровень. В первый год к нам пришли 35 школьников, сейчас нас – 150. Многие, кто был с нами ребенком, получают образование и возвращаются уже в качестве преподавателей, “- рассказал руководитель объединения Сергей Бундесов.