Школьникам Липецкой области дорожные полицейские напомнили о правилах передвижения на электросамокатах, безопасного поведения пешеходов и других элементах транспортной культуры. Перед началом летних каникул в липецкой школе №5 и лицее села Долгоруково сотрудники Госавтоинспекции провели превентивные профилактические беседы с учащимися. «Весной молодежь активно используют средства индивидуальной мобильности, особенно электросамокаты, но не все знакомы с правилами безопасного передвижения на них», – отметили дорожные полицейские.

Автоинспекторы проинформировали школьников о том, что дети до 14 лет могут передвигаться на средствах индивидуальной мобильности по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, причем по последним – на стороне для велосипедистов. Дети старше 14 лет – только по велодорожкам, при условии, что их транспорт не превышает 35 килограмм, со скоростью не более 25 километров в час. Пренебрежение Правилами дорожной безопасности чревато серьезной бедой. Говорилось на встречах со школьниками и о правилах безопасности при управлении велосипедами и мототехникой, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

Полицейские также разъясняли юным липчанам и долгоруковцам важность использования в вечернее и ночное время световозвращающих элементов. Подчеркивалось, что при движении автомобиля с ближним светом фар его водитель в темное время суток способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если же пеший участник движения применяет световозвращатель, это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой виден пешеход со световозвращателем на одежде составляет 350 метров. И это дает автомобилисту 15-25 секунд для принятия правильного решения.

Профилактические беседы сотрудники Госавтоинспекции в эти дни проводят и в других школах Липецкой области. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.