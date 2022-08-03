Прием предпринимателей провел прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Александром Бабановым. Он состоялся в центре «Мой бизнес» Липецкой области.

Как сообщили в управлении экономического развития региона, предприниматели из Липецка, Ельца и Тербунского района рассказали о сложностях при исполнении государственных и муниципальных контрактов в сфере здравоохранения, пассажирских перевозок и общественного питания. Обращения также касались проверок. Предприятие сферы ритейла столкнулось с трудностями в результате проверки надзорного органа, а представитель охранного предприятия указал на неправомерные действия проверяющих. Рассмотрение всех жалоб взято на личный контроль прокурором области и бизнес-омбудсменом региона, подчеркнули в управлении экономического развития.

Такие совместные приемы проходят в рамках взаимодействия между прокуратурой и аппаратом уполномоченного и помогают оперативно устранять нарушенные права предпринимателей. «Надеемся, что совместная работа аппарата уполномоченного и прокуратуры поможет предпринимателям сохранить свой бизнес и рабочие места в сегодняшней непростой экономической ситуации», – отметил Александр Бабанов. Если права предпринимателей были нарушены, необходимо обращаться к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Липецкой области по телефону +7910-742-95-23.